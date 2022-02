85% di raccolta differenziata, è questo l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e gli altri comuni aderenti all’Ambito di Raccolta Ottimale Brindisi 1 si sono prefissati di raggiungere nel medio periodo.

In attesa della definizione della nuova gara che porterà diverse innovazioni in materia di igiene urbana, in questa fase è in corso un lavoro di progettazione finalizzato a potenziare i servizi esistenti sfruttando le opportunità offerte dal PNRR. Si inserisce in questa prospettiva il progetto “Isole ecologiche intelligenti recintate” che prevede a Francavilla Fontana la realizzazione di tre aree attrezzate dove installare un sistema tracciato e controllato di conferimento dei rifiuti.

“L’igiene urbana è un tema che tocca da vicino la cittadinanza. È innegabile – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – che l’appalto del servizio che risale ormai ad oltre 10 anni fa non risponde più alle reali esigenze della Città. Se da un lato siamo al lavoro per la definizione della nuova gara, parallelamente stiamo studiando come potenziare i servizi esistenti e come contrastare il fenomeno dell’abbandono criminale dei rifiuti nel nostro agro.”

Le tre isole ecologiche conterranno 5 cassonetti da 1100 litri, due cassonetti “intelligenti” e 4 carrellati. Le aree saranno chiuse da mura di cinta e circondate da vegetazione. L’accesso all’area di conferimento avverrà tramite cancello che si aprirà automaticamente inserendo la tessera sanitaria. Per garantire la sicurezza ed evitare l’abbandono dei rifiuti le isole ecologiche saranno dotate di impianto di videosorveglianza che monitorerà l’interno e l’esterno del perimetro.

“I dati sulla produzione dei rifiuti a Francavilla Fontana sono emblematici. Ogni anno – spiega l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Ricchiuti – produciamo più di 16 mila tonnellate di spazzatura con un riciclo stimato intorno a 6500 t. Siamo al lavoro per invertire questa tendenza che da anni ci vede inchiodati ad una percentuale di differenziata del 60%. Si tratta di una situazione che, sommata all’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne per il cui contrasto sono in arrivo novità, danneggia l’ambiente e disperde risorse economiche.”

Il progetto complessivo che sarà candidato dall’ARO al bando per l’economia circolare del PNRR prevede un investimento di circa 973 mila euro.

“Abbiamo riflettuto a lungo sulla opportunità di aderire a questo bando in considerazione di quanto avvenuto nel recente passato. Ci ha convinti – conclude l’Assessore Ricchiuti – la qualità della proposta progettuale che prevede modalità chiare di accesso nell’isola ecologica ed un sistema di controllo che certificherà la correttezza dei conferimenti. In un’ottica di economia circolare ciò che oggi rappresenta un rifiuto domani sarà un prezioso materiale da riutilizzare. Possiamo fare di più, ma dobbiamo crederci tutti.”

Francavilla Fontana, 16 febbraio 2022

