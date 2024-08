È opportuno che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per provvedere ad una pulizia straordinaria della spiaggia libera di Cala Materdomini per ripulirla da possibili pericoli e insidie alla salute per i cittadini che frequentano giornalmente quella porzione del litorale.

Negli scorsi giorni, purtroppo, c’è stato chi è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una sospetta puntura di siringa. Non si vuole certamente creare allarmismo in questi giorni di riposo ferragostano, ma riteniamo fondamentale che si provveda senza indugio ad un approfondito ripristino di quel tratto di spiaggia libera.

Le note vicissitudini per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini, che tra gli obblighi della concessione comprendeva anche la pulizia dell’area pubblica, rischiano di lasciare nell’abbandono e nell’incuria l’arenile e per questo sollecitiamo un immediato intervento dell’amministrazione comunale.

Pierpaolo Policreste

PD Brindisi