Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Ma per la Polisportiva Bozzano Brindisi, questa stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione a livello nazionale di un progetto che finora ha già regalato tante soddisfazioni.

L’unica società brindisina presente nel panorama Fip regionale, infatti, si presenta ai nastri di partenza dei campionati U14 e U15, forte di trionfi che, di fatto, saranno solo il punto di partenza per migliorarsi ancora. Tra pochissimi giorni si torna in campo, e le due formazioni biancazzurre allenate entrambe da coach Rosaria Balsano saranno, di fatto, le squadre da battere.

La novità di quest’anno è nella formula: abolito il girone unico (che consentirà di eliminare le alcune infrasettimanali trasferte, dispendiose a livello fisico ed economico) si ripartirà il campionato in due gironi con partite all’italiana di andata e ritorno, e poi playoff incrociati tra le squadre classificatesi ai primi posti dei due raggruppamenti. L’Under15 è formata prevalentemente dalle ragazze che, nel giugno scorso, si laurearono campionesse regionali U14 al termine di una Final Four perfetta, che mise in mostra le buone individualità brindisine, e il lavoro in palestra e soprattutto nella testa compiuto dalla vulcanica trainer.

La squadra biancazzurra esordirà lunedì 11 sera al PalaMelfi contro il quotato Nardò. Le più piccole, invece, saranno quest’anno nel campionato Under 14, e dopo i buoni risultati a livello regionale conseguiti nella stagione appena passata, sono pronte a ricominciare a stupire. Per un gioco del destino, il calendario ha voluto mettere come primo match stagionale, quello che è stato l’ultimo match del torneo scorso: Polisportiva Bozzano – SBL Lecce, infatti è stata la finalissima per il titolo che Lafuenti e compagne, conquistarono al termine di una partita tiratissima. Risultati importanti che, tra l’altro, sono confermate dall’attenzione dei tecnici federali.

Infatti, le giovanissime Matilde De Lorenzis, Helena Lafuenti e Ginevra Marinelli faranno parte della rappresentativa pugliese che dal 15 al 17 novembre parteciperà alla prestigiosa “Umbria Academy Cup”, torneo nazionale che mette in vetrina i migliori talenti del basket femminile italiano. Un inizio di stagione sotto i migliori auspici, per la società presieduta da Antonio Manfreda.