La Polizia di Stato, come disposto dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti, ha rafforzato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere sia in città sia in provincia.

La settimana che sta per concludersi ha visto la Polizia di Stato particolarmente attiva sul territorio di San Pietro Vernotico dove sono stati predisposti specifici servizi di prevenzione e repressione con un dispositivo di sicurezza composto da vari Uffici della Questura supportati da Unità Operative del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, della Sezione Polizia Stradale di Brindisi e i Cinofili Antidroga dell’Ufficio della Polizia di Frontiera di Brindisi.

Alle attività ha partecipato anche personale del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brindisi.

Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente 814 persone; i veicoli controllati sono stati 106 e 14 le attività commerciali sottoposte alle verifiche e ai controlli di rito al termine dei quali è stata sequestrata un’autocarrozzeria risultata priva delle previste autorizzazioni. Inoltre la Squadra Mobile ha arrestato un giovane al quale è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.