Il Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, propone un fine settimana fra storia, letteratura e arte realizzate presso il Museo “Ribezzo”.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

Venerdì 11 febbraio 2022

ore 10:00 “Giorno del Ricordo”

Nell’auditorium del Museo Ribezzo, anche quest’anno per l’emergenza sanitaria, in modalità videoconferenza, si celebrerà “Il giorno del Ricordo”, ricorrenza istituita dal Parlamento italiano nel 2004, con la presenza di Giovanni Nardin – ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, figlio di esule da Pola, nonché degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” di Brindisi, diretta dalla Prof.ssa Avv. Adelaide D’Amelia.

Sarà lo stesso Nardin che racconterà, in collegamento online, il dramma di Vergarolla (Pola), la prima strage di italiani in tempo di pace, dove persero la vita 100 persone, tra cui sette suoi familiari.

Seguirà un approfondimento di interazione Scuola-Museo.

ore 17:30 – “Creso. L’uomo più ricco del mondo”

Nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”, organizzata dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, presso l’Auditorium del Museo “Ribezzo”, verrà presentato il libro postumo del dott. Antonio Rosato “Creso. L’uomo più ricco del mondo”, edito da Musicaos Editore.

In questa occasione, stante la prematura scomparsa dell’Autore, sarà presente l’Editore dell’opera letteraria, Luciano Pagano, che dialogherà con la prof.ssa Daniela Franco, docente del Liceo Classico “B. Marzolla” di Brindisi. Modera il giornalista Renato Rubino

Il romanzo racconta la vita di Creso, re della Lidia, antica regione dell’Asia Minore, che era conosciuto come l’uomo più ricco del mondo. L’autore si chiede nel libro se può un uomo ricco essere sempre felice e se le cose terrene che un Re pensa di possedere saranno per sempre sue. In questo romanzo, che mette in parallelo gli eventi storici del VI secolo a.C. con gli episodi mitologici e i poemi di Omero, Rosato offre il racconto di un Re valoroso e saggio, dotato di pietà e di profondità d’animo, oltre ad avere in sé le doti di eroi come Ulisse ed Enea. Il suo viaggio diviene il viaggio di ognuno di noi attraverso le varie età della vita, fino al compimento di un’esistenza.

L’ingresso nel Museo “Ribezzo” sarà libero, nel totale rispetto della normativa sanitaria antiCovid 19 vigente (mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato). Info: 0831544257