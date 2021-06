Si è provveduto oggi 31 maggio 2021 alla consegna dei lavori previsti per la realizzazione del progetto “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT) DA REALIZZARSI NELLE AREE PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED OSTUNI (BR), interamente finanziato nell’ambito Programma Operativo Nazionale (PON) LEGALITA’ 2014/2020 – ASSE 2 – LINEA DI AZIONE 2.1.1 per euro 2.957.280,00 dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

I lavori consegnati in data odierna alla A.T.I. aggiudicataria, Project Automation, Brintek, ICOST e OnliCom, rientrano in un progetto che prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza, telecamere OCR con telecamera di contesto integrata con il sistema per lettura targhe tutte collegate, con il Servizio Centralizzato Targhe e Transiti della Polizia di Stato avente sede a Napoli finalizzati alla realizzazione di un’infrastruttura di videosorveglianza efficace, efficiente, caratterizzata da un elevato livello di integrabilità nonché aderente al nuovo quadro normativo in tema di “trattamento dei dai personali ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento i reati” (Decreto Legislativo n.51/2018 e GDPR-Attuazione del Regolamento Europeo n.679/2016);

Il progetto punta, altresì a favorire una completa “mappatura” dei sistemi esistenti (pubblici e privati), al fine di realizzare una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il videocontrollo dei luoghi “a rischio” anche sul piano dei fenomeni di degrado urbano o di criminalità diffusa adottando standard, piattaforme software ed apparati tecnologici in grado di realizzare un diretto collegamento tra la sala operativa del Consorzio ASI di Brindisi e le Sale operative delle Forze di polizia e delle Polizie Locali dei Comuni di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni,

In definitiva con questo il progetto il Consorzio ASI di Brindisi mira a porre le basi per una vera e propria “collaborazione istituzionale”, con i sindaci e le autorità di pubblica sicurezza

Si entra, quindi, oggi, nella fase operativa del progetto, fortemente voluto dal Consorzio ASI Brindisi per rispondere alle richieste delle aziende insediate nella aree produttive.