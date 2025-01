Il Comune di Fasano informa che causa dell’esecuzione dei lavori di dragaggio del Porto di Savelletri, a partire dal 23/01/2025 e fino al termine dell’esecuzione dei lavori stessi, tramite ordinanza dirigenziale n: 24 del 22/01/2025, entra in vigore l’interdizione al pubblico uso delle aree demaniali marittime, individuate catastalmente al foglio 109 p.lla 1409 in Savelletri – Fasano.

Nello specifico, l’ordinanza dirigenziale impone:

– Di rimuovere tutto quanto di competenza dei concessionari di aree demaniali presenti nelle aree individuate catastalmente al foglio 109 p.lla 1409 in Savelletri – Fasano;

– Di rimuovere tutte le unità da diporto presenti presso il Porto di Savelletri entro il 27/01/2025;

– Di inibire l’ormeggio di tutte le unità da diporto presso l’intera area portuale di Savelletri fino al termine delle necessità dei lavori;

– Di rimuovere e di inibire l’ormeggio di tutte le unità da pesca, per fasi successive, in particolare: – zone step 1 – step 2 – step 4: dal 27/01/2025 fino alla fine dei lavori; – zone step 3 – step 5: dal 20/03/2025 fino alla fine dei lavori (fatta salva diversa successiva disposizione in base all’andamento dei lavori).

– È consentito l’ormeggio alle unità da pesca unicamente nelle aree non interessate dai lavori, come specificato nelle tempistiche di cui al punto precedente.

