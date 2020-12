I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, in collaborazione quelli di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per violazione degli obblighi di isolamento fiduciario di soggetto positivo al Covid–19, una 21enne di origine nigeriana residente a Villa Castelli presso una cooperativa del luogo, titolare di protezione internazionale.

In particolare, la donna, nonostante l’isolamento fiduciario per la positività al Covid–19, alle ore 12:30 del 19 dicembre 2020 è stata rintracciata fuori dall’abitazione, in Oria via Latiano, a bordo di un autobus di linea, in compagnia del figlio minore di anni due, anch’egli positivo al Covid–19. Accertata l’assenza di contatti con gli altri 11 passeggeri durante il tragitto, i medesimi hanno fatto rientro nella citata cooperativa a mezzo di un’ambulanza privata, con l’intimazione a non muoversi.