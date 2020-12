I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 32enne del luogo, per violazione degli obblighi di isolamento fiduciario. La donna, nonostante l’isolamento fiduciario per la positività al Covid-19, nella serata del 27 dicembre è stata rintracciata fuori dalla sua abitazione, senza giustificato motivo.