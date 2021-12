Aggiornamento settimanale dei dati sull’emergenza Covid-19 nell’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl. Alla data del 19 dicembre 2021 risultano positivi 794 soggetti, di cui 367 uomini (46,2%) e 427 donne (53,8%), con età media di 37,5 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 241 nella fascia 0-18 anni, 431 tra 19-64 anni, 85 tra 65-79 anni, 37 negli 80 e oltre.

I fattori di rischio per cui è stato predisposto il tampone sono: “sospetto di caso” 374 (47,1%), “contatto con caso accertato” 307 (38,7%), “screening” 21 (2,6%) e “rientro da area a rischio” 4 (0,5%); in 88 casi (11,1%) il fattore di rischio non è definito. L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute degli attualmente positivi descrive 359 (45,2%) paucisintomatici, 367 (46,2%) soggetti asintomatici, 32 (4%) con sintomatologia lieve, 11 (1,4%) severi, 1 (0,1%) critico; per 24 (3,1%) soggetti il dato non è noto. Per 647 (81,5%) soggetti è stata predisposta la sorveglianza con isolamento fiduciario e per 20 (2,5%) il ricovero in isolamento; per 127 (16%) soggetti il dato non è noto.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 116 a Brindisi, 89 a Fasano, 84 a San Pietro Vernotico, 69 a Latiano, 67 a Ceglie Messapica, 67 a Torre Santa Susanna, 65 a Ostuni, 41 a Torchiarolo, 38 a Mesagne, 35 a Francavilla Fontana, 30 a Cellino San Marco, 19 a Oria, 18 a Erchie, 10 a San Vito dei Normanni, 9 a Carovigno, 9 a Villa Castelli, 8 a San Michele Salentino, 8 a San Pancrazio Salentino, 6 a Cisternino, 6 a San Donaci. I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Brindisi Francavilla Fontana.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 19 dicembre 2021, sono stati sottoposti a tampone molecolare per la ricerca di Sars-CoV-2 in totale 146.444 residenti nella provincia di Brindisi, pari a 375,1 soggetti ogni 1.000 residenti. Per 118.996 (81,3%) soggetti sottoposti a test è definito il fattore di rischio per cui è stato predisposto il tampone; si osserva come il test effettuato per “caso sospetto” rappresenti la motivazione di esecuzione del tampone in circa il 45% dei casi.

Dei 146.444 soggetti sottoposti a tampone molecolare, 23.330 (15,9%) sono risultati positivi al test, con una incidenza cumulativa stimata pari a 597,5 casi x10.000 residenti; si conferma il trend in aumento dei casi. I positivi comprendono 12.053 donne (51,7%) e 11.227 uomini (48,3%) e l’età media è pari a 43 anni.

Il tasso di letalità è pari all’1,7%. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso, mentre nella fascia 0-29 anni non si registrano decessi. Sono 407 i decessi totali: 321 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 54 tra i 60 e i 69 anni, 23 casi tra i 50 e i 59, 7 casi tra i 40 e i 49, e 2 nella fascia 30-39.

