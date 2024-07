Il comune di Fasano dota la zona del mercato settimanale di Fasano, nei mesi di luglio e agosto 2024, di una postazione fissa della Croce Rossa. Questa iniziativa è finalizzata a supportare commercianti e popolazione locale, offrendo un’assistenza adeguata durante il periodo estivo particolarmente caldo.

La postazione sarà allestita con un gazebo, tavolini e sedie, nonché con borsone di primo soccorso e relativa strumentazione, fornendo anche una zona d’ombra per chi ne avesse bisogno. Il gazebo, presidiato da volontari della Croce Rossa di Fasano, sarà operativo ogni mercoledì, a partire dal 24 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

I volontari della Croce Rossa di Fasano si impegneranno a informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’eccessiva esposizione alle ondate di calore, che interessano in particolare le persone più fragili come anziani, soggetti con patologie croniche, donne in gravidanza, neonati e bambini. In ambito urbano, l’effetto “isola di calore” peggiora le condizioni di rischio, con temperature medie molto più alte. Sapere come comportarsi in caso di temperature elevate è fondamentale per prevenire le “patologie da calore” e proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari. È quindi essenziale aumentare la consapevolezza riguardo a questi fenomeni e promuovere comportamenti preventivi.

«Siamo grati al Comitato di Fasano della Croce Rossa – dice il sindaco Francesco Zaccaria –, che con questa iniziativa assicura un punto di primo soccorso e si impegna in maniera gratuita a fare informazione e prevenzione nei mesi di luglio e agosto, presidiando il mercato settimanale di Fasano ogni mercoledì con un gazebo adibito a punto di primo soccorso. A nome dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta, ringrazio il Comitato di Fasano della Croce Rossa per questo servizio, mai come quest’anno importante, vista la straordinaria ondata di calore persistente sul territorio».

«Il servizio di presidio partirà mercoledì e proseguirà per tutto il periodo estivo – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota –. Grazie alla grande disponibilità dei volontari del Comitato di Fasano della Croce Rossa, che ringrazio, il servizio è offerto a costo zero per i cittadini. I volontari hanno deciso di fare qualcosa di concreto per affrontare le ondate di caldo, andando oltre i consigli di base come evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua. Questo servizio permetterà ai cittadini e ai commercianti che frequentano il mercato settimanale di farlo in maggiore sicurezza».

