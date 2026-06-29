È stato inaugurato oggi l’ufficio postale di Cellino San Marco, in via Kennedy n.1, al termine degli interventi di riqualificazione e ammodernamento previsti dal progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane che punta a favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

All’evento hanno partecipato il vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia Mauro D’Attis, il presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli, il Presidente della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese, il Sindaco di Cellino San Marco Marco Marra, il Prefetto di Brindisi Guido Aprea, il Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, e altri rappresentanti delle autorità civili e militari del territorio, che hanno preso parte al momento inaugurale della sede completamente rinnovata.

La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato una nuova sala consulenza ed uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi

Nel corso dell’inaugurazione è stato inoltre presentato il potenziamento dei servizi disponibili previsti dal progetto “Polis”, che in provincia di Brindisi coinvolge 12 uffici postali.

In particolare, sono disponibili in sede i certificati anagrafici e di stato civile e i servizi INPS, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo comodamente a domicilio.

“L’inaugurazione dell’ufficio postale di Cellino San Marco – ha commentato l’onorevole Mauro D’Attis – rappresenta un segnale importante per la cittadinanza, perché grazie al progetto Polis, promosso dal Governo, Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini numerosi servizi. Oggi, infatti, negli uffici postali è possibile ottenere diversi certificati della Pubblica Amministrazione e richiedere o rinnovare il passaporto. Ma questa inaugurazione è anche un segnale di presenza sul territorio e un presidio di legalità. Per questo oggi abbiamo voluto essere tutti presenti. Rivolgo i miei complimenti a Poste Italiane – ha concluso D’Attis – e a tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile questa inaugurazione”.

“Cellino San Marco ha finalmente un ufficio postale all’altezza delle esigenze della comunità – ha commentato il sindaco Marco Marra – Si tratta di una sede rinnovata e particolarmente importante perché rientra nel progetto Polis. Abbiamo visto nascere questo progetto quattro anni fa e oggi siamo qui a inaugurare il nostro nuovo ufficio postale. È una struttura moderna, accogliente ed efficiente, che offrirà ai cittadini servizi sempre più completi. Possiamo dire con soddisfazione che Poste Italiane ha raggiunto a Cellino San Marco un livello di eccellenza nell’offerta dei servizi”.

“L’ufficio postale di Cellino San Marco riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione previsti dal progetto Polis – ha dichiarato il direttore della Filiale di Brindisi di Poste Italiane, Loretano Di Gesù – La sede è rinnovata e più funzionale, dotata di spazi più moderni e numerosi servizi che dimostrano l’impegno di Poste Italiane nel favorire l’accessibilità e la prossimità ai cittadini. Siamo soddisfatti di restituire al territorio un presidio fondamentale, conferma della presenza capillare di Poste Italiane nelle comunità locali”

L’ufficio postale di Cellino San Marco è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Poste Italiane – Media Relations

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