Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà domenica 15 dicembre 2024, con inizio alle ore 20, il concerto inaugurale del “Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso”, un’iniziativa promossa dalla Regione Puglia e dall’Associazione Ezio Bosso. L’ingresso è gratuito con prenotazione alla pagina di Eventbrite rebrand.ly/PremioEzioBosso. La serata segna l’inizio di un percorso che proseguirà nel 2025 con numerosi appuntamenti dedicati al ricordo del Maestro Ezio Bosso, a cinque anni dalla sua scomparsa.

Il concerto, dal titolo “Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, il primo passo”, è realizzato sotto la direzione artistica del pianista Francesco Libetta e di Tommaso Bosso, presidente dell’Associazione Ezio Bosso. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di diverse formazioni cameristiche guidate da Libetta e da Domenico Lazzaroni, primo trombone dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste e componente dell’orchestra EPO fondata da Bosso. Sul palco si esibiranno musicisti provenienti dai Conservatori pugliesi di Bari, Lecce, Foggia e dalla Fondazione Grassi di Martina Franca.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di musiche di Ezio Bosso, insieme a composizioni di Gluck, Chopin, Mozart e Brahms. Un repertorio che celebra la figura del Maestro torinese e il suo impegno nella divulgazione musicale. Alla componente musicale si affiancherà una sezione coreutica con i ballerini della Scala di Milano, Francesco Mascia e Benedetta Montefiore, che danzeranno su coreografie inedite firmate da Stefania Ballone e Francesco Mascia.

«Da quando ho assunto la guida dell’assessorato, ho stabilito tra le mie priorità la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio immateriale del nostro territorio», ha sottolineato l’assessore alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola. «Questa valorizzazione passa attraverso il recupero della nostra memoria musicale e un lavoro culturale che riavvicini le giovani generazioni alla tradizione musicale. L’indimenticabile Maestro Ezio Bosso ha fatto della condivisione della sua conoscenza musicale una costante della sua vita. Il Premio a lui dedicato darà occasione di lavoro, visibilità e prestigio ad artisti, istituzioni, media, associazioni, scuole e festival».

«La divulgazione è stata la costante dell’attività musicale di mio zio Ezio», ha spiegato Tommaso Bosso. «Per lui, non era solo un fatto culturale, ma un imperativo etico. La musica è la migliore maestra all’ascolto, una dote umana indispensabile in ogni aspetto della vita. Il nostro auspicio è che il premio stimoli tutti gli attori musicali in Italia a comprendere l’importanza di un’educazione all’ascolto».

Francesco Libetta, direttore artistico della serata, ha affermato: «Non ho conosciuto Bosso in vita, ma negli ultimi due anni mi sono dedicato al suo lavoro, attratto dalla sua musica pensata per l’esecuzione dal vivo e dal suo impegno etico nella divulgazione musicale. Questa è un’opportunità per rompere un circolo vizioso nel sistema musicale italiano».

Il concerto del 15 dicembre rappresenta quindi una tappa fondamentale di questo percorso, con un programma che sottolinea l’eredità artistica e morale di Ezio Bosso e promuove la crescita musicale dei giovani talenti pugliesi.

Concerto di presentazione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso

Direzione artistica: Francesco Libetta e Tommaso Bosso

Musiche di: Ezio Bosso, Gluck, Chopin, Mozart, Brahms

Interpreti:

Samuele Bolumetto, pianoforte – Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia

Cesare Caramuscio, pianoforte – Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari

Christian De Nicolais, pianoforte – Fondazione Grassi di Martina Franca

Paride Losacco, violino – Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari

Francesco Libetta, pianoforte e direzione artistica

Domenico Lazzaroni, trombone – Orchestra del Teatro Verdi di Trieste

Emanuele Cacciatore, flauto – Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce

Francesco Mascia, ballerino del Teatro alla Scala di Milano

Benedetta Montefiore, ballerina del Teatro alla Scala di Milano

