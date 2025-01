È stata presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Brindisi “Verdi in Rock”, la prima edizione di una rassegna organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e dedicata alla musica rock con la partecipazione delle scuole musicali della città di Brindisi. All’incontro hanno partecipato il componente del Cda della Fondazione, Gianluca Bozzetti, e il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, oltre ai rappresentanti delle scuole musicali protagoniste.

Sei appuntamenti mensili scandiranno un viaggio musicale capace di unire comunità, passione e talento in un unico grande palco. Il biglietto costa 10 euro. È previsto anche l’abbonamento all’intera rassegna, al costo di 48 euro. Tutti i concerti sono in programma alle ore 20.30. I biglietti sono disponibili online sul portale Vivaticket e presso il botteghino del teatro, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. Info T. 0831 562554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.

Ogni appuntamento sarà curato da una scuola musicale di Brindisi, che porterà sul palco la propria visione del rock, rendendo il Nuovo Teatro Verdi lo scenario di un’esperienza collettiva. Uno spazio dedicato al talento delle giovani generazioni attraverso un repertorio che spazia dai grandi classici alle contaminazioni più contemporanee, e insieme un’esperienza unica che esalta il rock nella sua essenza più autentica.

«Verdi in Rock – ha detto Gianluca Bozzetti – è un’opportunità straordinaria per le giovani generazioni di musicisti di mettersi alla prova e per il pubblico di scoprire la vitalità delle scuole musicali di Brindisi. Il rock è energia, racconto, ribellione e innovazione: questa rassegna è il punto d’incontro tra la tradizione di un genere intramontabile e la spinta fresca e appassionata di chi oggi ne racconta l’eredità. Il Nuovo Teatro Verdi diventa una casa per la musica suonata, per l’interpretazione autentica e per il talento che cresce e si afferma».

«Con questa rassegna – ha concluso Carmelo Grassi – vogliamo offrire un palcoscenico alle scuole di musica di Brindisi dando loro la possibilità di raccontare il rock attraverso le proprie sensibilità e interpretazioni. Verdi in Rock è un progetto che nasce dalla collaborazione tra le realtà musicali del territorio e che punta a consolidare il legame tra il teatro e i giovani musicisti. Ogni appuntamento permetterà di scoprire nuove sonorità, rivisitare grandi classici e mostrare la straordinaria versatilità di un genere che continua a evolversi e a emozionare».

Si comincia mercoledì 19 febbraio con “Donne in Rock”, concerto curato dall’associazione culturale Performer. Sul palco tre voci femminili interpretano in chiave acustica alcuni dei più iconici brani della storia del rock, da Janis Joplin e Patti Smith ai Beatles e Cindy Lauper. I brani, riarrangiati con sensibilità e potenza espressiva, offrono un percorso musicale che mette in luce l’anima più intima e rivoluzionaria del rock. Il pubblico potrà vivere un’esperienza emozionante, resa ancora più intensa dall’atmosfera raccolta del teatro.

Mercoledì 5 marzo la MAB Music Academy Brindisi propone “Billboard 80”, un viaggio nella musica rock degli anni Ottanta, epoca di eccessi e rivoluzioni musicali. Il programma spazia dai Pink Floyd ai Guns N’ Roses, passando per Metallica e Prince, e racconta il decennio come una stagione di innovazione sonora e culturale. Lo spettacolo esplora le origini del rock di quegli anni passando per le sue evoluzioni e contaminazioni con altri generi e mostrando come il rock abbia saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici e culturali, lasciando un segno indelebile nella musica moderna.

Mercoledì 9 aprile è la volta della scuola di musica “Girolamo Frescobaldi” con “Over the Rock”, un progetto che esplora il rock attraverso l’improvvisazione. I laboratori “Fresh Percussion”, “Pop Rock Lab” e “Jazz-Rock Impro” permettono ai giovani musicisti di esprimere la loro creatività fondendo tradizione e modernità in performance cariche di energia. Il concerto diventa un viaggio che parte dalle radici del rock per spingersi oltre i suoi confini sperimentando nuovi linguaggi e stili e dimostrando la versatilità e la forza espressiva di questo genere musicale.

Mercoledì 30 aprile la scuola Music Planet presenta “Brindisi City Rockers”, un omaggio al rock classico che abbraccia decenni di musica leggendaria. La serata si apre con Planet Drum, gruppo di percussioni che reinterpreta brani storici come “Smoke on the Water” e “We Will Rock You”. Segue una big band composta da allievi e maestri che dà vita a una performance vibrante e trascinante. L’energia della serata si amplifica attraverso un repertorio che spazia dai Led Zeppelin ai Queen passando per i Foo Fighters e offrendo un’esperienza unica in cui la potenza del rock diventa protagonista assoluta.

Mercoledì 7 maggio la scuola Futuro Musica rende omaggio ai grandi tastieristi del rock con “Key[s] of Rock” esplorando sei decenni di innovazione musicale. Da Ray Manzarek dei Doors a Richard Wright dei Pink Floyd, fino a Jordan Rudess dei Dream Theater, il concerto esalta il ruolo fondamentale delle tastiere nella definizione delle sonorità del rock. Attraverso brani che mescolano tradizione e sperimentazione, il pubblico potrà immergersi in un viaggio unico che dedica un tributo a quegli artisti che, con il loro stile inconfondibile, hanno trasformato le tastiere in uno strumento centrale del rock.

La rassegna si conclude mercoledì 21 maggio con “Schools of Rock”, un evento corale che unisce tutte le scuole musicali partecipanti. Sul palco si esibiscono i maestri in un concerto che sottolinea la potenza del rock come linguaggio universale e il suo valore aggregante per la comunità brindisina. L’evento finale, improntato alla collaborazione e alla condivisione, trasforma ogni singola esibizione in un grande momento collettivo capace di coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni e di energia.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi