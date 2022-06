Quasi 40 eventi, i grandi concerti, la musica d’autore, tutti i luoghi più belli del territorio coinvolti.

«Innamorati dell’estate» a Fasano con l’edizione 2022 di «Wow! Fasano», il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale per i mesi estivi. Francesco de Gregori e Antonello Venditti in piazza Ciaia, Caparezza e Brunori Sas al Parco archeologico di Egnazia, Ludovico Einaudi a Lama d’Antico, i concerti gratuiti di Hania Rani e Kety Fusco all’alba nelle marine e quello della Rimbamband in piazza Ciaia. E ancora: tutto il programma di Bari in Jazz al Minareto di Selva e il programma di FasanoMusica con, tra gli altri, Mario Venuti, Chiara Civello, Alice, Belinda Davids. Un cartellone di qualità per rendere speciale ogni giorno d’estate.

Il cartellone è in collaborazione con FasanoMusica, Luce Festival, Locus Festival, Polifonic, Viva!, Costa dei Trulli, Bari in Jazz.

«Innamorati» è allo stesso tempo aggettivo, participio passato e imperativo: una certezza quindi e anche un invito affinché tutti i residenti e i viaggiatori si sentano protagonisti dell’estate fasanese.

«Anche quest’anno abbiamo organizzato un cartellone che valorizza ogni porzione del nostro territorio con eventi di qualità – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. La musica, l’arte, il genio di artisti unici, riempiranno di magia e di emozioni i nostri luoghi più belli in un binomio perfetto che, come negli anni precedenti, punta a rendere speciale ogni sera d’estate. Il cartellone di Wow! è ormai un brand riconosciuto in ogni parte di Puglia grazie ai tanti eventi organizzati in questi anni fino ad oggi e che hanno portato a Fasano i più grandi nomi della musica italiana e non solo. Siamo innamorati dell’estate come lo siamo del nostro territorio e gli appuntamenti di questa estate daranno ancora più valore alle nostre bellezze con una offerta di qualità che soddisfa tutti i gusti e ogni età. Il cartellone che proponiamo consentirà a residenti e viaggiatori di vivere Fasano, di conoscerla e di scoprirla generando un importante ritorno in termine di attrattività economica»

«Abbiamo creato Wow! Fasano con l’obiettivo di mettere in circolo luoghi e persone – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Gli eventi non rappresentano soltanto occasioni di spettacolo e di intrattenimento, sono uno strumento che genera ricadute economiche positive sul territorio a sostegno del tessuto economico locale. A questo occorre sommare la crescita e la promozione socio-culturale, la valorizzazione territoriale e lo sviluppo turistico, la conoscenza e la promozione dell’immagine del nostro territorio. Fasano in questo è punto di riferimento ed esempio per tutta la Regione».

«La costruzione di questo cartellone è stata come sempre un lavoro di squadra – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Ringraziamo gli uffici che hanno collaborato: Wow! è una macchina molto impegnativa perché il livello dell’offerta artistica è davvero alto. Quest’anno abbiamo ridotto la quantità di eventi per evitare accavallamenti, ma è in programma un cartellone di appuntamenti che da agosto arriveranno all’autunno nella volontà di destagionalizzare la proposta culturale per abbracciare tutti i mesi dell’anno con cinema, teatro e letteratura e tante altre novità che sveleremo a breve».

