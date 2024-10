Si è svolta in Sala di rappresentanza di Palazzo di Città, nella mattinata di mercoledì 2 ottobre, la conferenza stampa di presentazione del corso biennale “Marketing and Communication events for Hospitality Management” con sede a Fasano, organizzato dalla Fondazione “ITS Academy della Puglia per il Turismo i Beni le Attività Culturali ed Artistiche”.

Il percorso ITS preparerà in modo completo la figura professionale di Event Manager che sia in grado di operare nel mercato degli eventi “nazionali ed internazionali”, un professionista che pianifichi e sviluppi l’evento, si assuma la responsabilità per la scelta degli elementi creativi, tecnici e logistici, ne realizzi e curi la progettazione complessiva, il brand building, il marketing e la strategia di comunicazione, la sceneggiatura, la logistica, il budgeting, la negoziazione e il servizio globale al cliente.

I partecipanti saranno in grado di sviluppare l’idea dell’evento, organizzare i servizi turistici collegati all’evento, analizzare il mercato di riferimento, elaborare un piano di marketing, gestire le relazioni con gli interlocutori di riferimento, curare le attività di fundraising, utilizzare gli strumenti digitali per creare l’engagement, ricercare e organizzare gli spazi, pianificare formule ibride di fruizione dell’evento, monitorare il piano di promozione dell’evento, organizzare i servizi di mobilità collegati all’evento.

Il corso avrà una durata di 2.000 ore complessive, distribuite su due annualità e così suddivise:

• 1.120 ore dedicate alla didattica laboratoriale d’aula, a case studies in laboratorio e/o in contesti lavorativi, attività seminariali, visite didattiche e di studio, project work;

• 880 ore di attività di stage in contesti lavorativi.

A conclusione del percorso, con il superamento dell’esame finale, i partecipanti conseguiranno il diploma di tecnico superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, corrispondente al 5° livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M 25 gennaio 2008.

«La formazione di professionisti altamente specializzati come l’Event Manager è fondamentale per potenziare l’industria degli eventi, un settore in continua crescita e ingranaggio fondamentale dello sviluppo turistico della Puglia – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi -. Questo percorso formativo non solo prepara i nostri ragazzi a gestire eventi di rilevanza nazionale e internazionale, ma offre anche l’opportunità di sviluppare competenze indispensabili in un mercato sempre più competitivo. L’abilità di pianificare, progettare e realizzare eventi coinvolgenti e di qualità è cruciale per attrarre visitatori e investitori, ma anche per creare occasioni di networking tra enti, istituzioni e imprese. Siamo certi che la Fondazione ITS saprà formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del futuro, rendendo la nostra regione sempre più un punto di riferimento».

Fasano, mercoledì 2 ottobre 2024

Ufficio Stampa

Città di Fasano