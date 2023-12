La Segreteria cittadina ed il Gruppo Consiliare del Partito Repubblicano Italiano condividono la proposta di destinare eventuali risorse disponibili nel Fondo Povertà del Consorzio dei Servizi Sociali di Ambito per dare un supporto economico alle famiglie brindisine bisognose, magari tramite l’erogazione di buoni spesa spendibili esclusivamente nelle attività commerciali locali.

Del resto questo suggerimento era stato già avanzato dal Presidente del Consiglio Comunale Gabriele ANTONINO eventualmente anche utilizzando le risorse non spese per gli eventi natalizi.

Le iniziative di solidarietà e di lotta al disagio sociale rientrano nel DNA dei repubblicani ed in questo momento paiono quanto mai opportune visto il dilagare della povertà nel nostro Paese e nella città di Brindisi in particolare.

Ci auguriamo, pertanto, che si possa procedere celermente nella direzione auspicata per consentire a tutti i brindisini, anche ai meno abbienti, di poter trascorrere un Natale sereno.

PRI

SEGRETERIA CITTADINA E GRUPPO CONSILIARE