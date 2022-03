Un veicolo, lanciato ad alta velocità, ha urtato diverse auto parcheggiate e poi si è messo di traverso sulla carreggiata.

É accaduto poco dopo le 21.30, in Via Bastioni Carlo V, nei pressi della Camera di Comnercio. Protagonista della carambola è stata una Ford Focus SW, con a bordo due uomini, che ha urtato sei macchine in sosta più un’altra che stava percorrendo la stessa arteria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi, i vigili del fuoco del comando di Brindisi ed una autoambulanza del 118.

Poco dopo gli animi esacerbati hanno prodotto una rissa tra alcuni automobilisti coinvolti nel sinistro stradale.

La rissa è stata sedata con fatica dagli agenti presenti sul posto.