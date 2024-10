La sesta giornata di campionato porta la prima battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi, che in un PalaZumbo sold out, davanti a un pubblico partecipe e caloroso, cade contro il Manelli Basket Monopoli con il punteggio di 58-79. Gli ospiti, tra le squadre più attrezzate e candidate alla promozione, interrompono così la striscia positiva della Dinamo, che fino a questo momento aveva mantenuto l’imbattibilità in campionato.

La partita si è rivelata combattuta e dal doppio volto: la Dinamo Brindisi ha approcciato al meglio il match con un parziale di 9-0 nei primi minuti, subito neutralizzato da Monopoli con un contro- parziale di 8-0 che ha ristabilito l’equilibrio. Il primo tempo è stato giocato punto a punto e si è chiuso con un minimo vantaggio per la Dinamo (39-38), grazie anche ai 16 punti messi a segno da Jovanovic nei primi venti minuti.

Dopo l’intervallo, però, Monopoli è rientrata in campo con maggiore intensità, trovando il primo vantaggio sul 42-47 con un’efficace combinazione tra Preira, Milosevic e Calisi. La Dinamo ha risposto con una reazione di orgoglio, guidata da Stonkus che, con 8 punti consecutivi, ha riportato momentaneamente i padroni di casa in testa. Tuttavia, la Dinamo è poi incappata in un blackout offensivo decisivo, permettendo a Monopoli di allungare con un parziale di 11-2 che ha segnato le sorti della gara.

L’ultimo quarto ha visto la Dinamo faticare al tiro, con percentuali basse, mentre Monopoli ha mantenuto una precisione balistica impressionante, chiudendo con un eccellente 92% di realizzazione nel pitturato. Gli ospiti hanno così consolidato il vantaggio, raggiungendo il massimo scarto di +22 fino al risultato finale di 58-79.

Ora la Dinamo Brindisi guarda già alla prossima sfida in programma sabato 2 novembre alle ore 20:00 in trasferta contro i Lions Bisceglie.

Dinamo Basket Brindisi – Manelli Basket Monopoli 58-79 (21-18, 39-38, 53-63, 58-79)

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca, Jovanovic 19, Montanile, Urbonas, Datuowei 3, Pulli 6, Stonkus 13, Calo’ 10, Di Ianni 4, Delvecchio, Beltadze – All. Cristofaro

Manelli Monopoli: Guarini, Aguzzoli 9, Laquintana, Carone, Spatti 13, Feruglio, Calisi 9, Preira 16, Vitale 14, Milosevic 13, Formica 5 – All. Carolillo

Arbitri: Carotenuto di Boscotrecase (Na) – Pezzella di Arzano (Na)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi