A seguito di concorso pubblico bandito dalla Capitaneria di Porto di Brindisi nello scorso mese di aprile, entrano in servizio a partire da oggi 1° dicembre 2023 i cinque ormeggiatori risultati idonei e poi vincitori a seguito di scivolo dell’età pensionabile di coloro i quali erano già in servizio.

Gli stessi sono risultati vincitori dopo aver superato difficili prove nel corso delle quali sono stati valutati sia dal punto vista teorico, dimostrando di avere precise conoscenze della normativa vigente e che da vicino riguarda la figura dell’ormeggiatore, che dal punto di vista pratico, brillando nell’esecuzione delle manovre che quotidianamente saranno chiamati a svolgere.

La professione dell’ormeggiatore, insieme a quella degli altri servizi tecnico nautici (rimorchio e pilotaggio), garantisce – sotto il costante coordinamento dell’Autorità Marittima – la sicurezza della navigazione e portuale, l’intervento in concorso per attività ricerca e soccorso in mare, antinquinamento e di lotta agli incendi.

Capitaneria di Porto di Brindisi