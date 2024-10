Un principio di incendio ha interessato il motore destro di un aereo Ryanair diretto a Torino, causando momenti di preoccupazione tra i passeggeri a bordo. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 8.35, durante la fase di prerollaggio, quando dal motore è stata avvistata una sfiammata. A bordo dell’aeromobile viaggiavano 184 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, tutti evacuati senza problemi e in buone condizioni.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale e del comando provinciale di Brindisi, che hanno rapidamente domato il principio di incendio, scongiurando ulteriori complicazioni. L’aereo è stato immediatamente spostato a fondo pista, vicino alla litoranea, mentre la pista sarà bonificata nelle prossime ore.

Come misura precauzionale, tutti i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto sono stati temporaneamente sospesi fino al ripristino della piena operatività della pista. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, con la Polizia di frontiera e i tecnici di Aeroporti di Puglia impegnati a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza delle operazioni future.

Al momento non si registrano feriti, e la situazione è sotto controllo.

Si resta in attesa aggiornamenti ufficiali sul ripristino delle attività aeroportuali.