Si avvicina il magico appuntamento con l’edizione 2023 di Profumi Natalizi presso l’agriturismo Il Vignale ad Ostuni.

Ultimi preparativi e venerdì 1 dicembre alle ore 16.30 il mercatino con le sue tradizionali casette sarà inaugurato e aperto al pubblico con una ricca programmazione e attività natalizie che renderanno l’atmosfera festosa.

La sonorità dei cori gospel “Sing Joy” il 1 dicembre e a seguire quella dei “WakeUp Gospel Project” ( 2 dicembre) preannuncia un’edizione sempre più accogliente per le famiglie e per tutti i visitatori che vorranno vivere le emozioni delle festività natalizie.

Non mancheranno, ovviamente le esposizioni dei prodotti tipici della gastronomia, hobbisti, artigianato e mostre di auto d’epoca e dei fumetti, oltre all’animazione pensata per i bambini, Babbo Natale ,il Grinch e molto altro.

Profumi Natalizi è un evento di valorizzazione delle aree interne, organizzato e promosso dalle Proloco di Ostuni APS, San Michele Salentino e Ceglie M.ca con il sostegno della Regione Puglia.

L’ingresso ai mercatini è libero e gratuito.

Il mercatino sarà aperto nei giorni 01/02 e 03 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 21.30.