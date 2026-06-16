Si è svolto venerdì 12 giugno a Brindisi presso “Chiostro – Polo per l’Innovazione” il Focus Group Meeting organizzato da CNA Brindisi – Taranto nell’ambito del progetto HELIX-SMART – Excellence Hubs Enhancing Linkages and Innovation for X-border ecosystems and SMART transition, finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027.

L’incontro, promosso da CNA Brindisi – Taranto in qualità di partner di progetto, ha rappresentato un importante momento di confronto con gli stakeholder dell’ecosistema locale dell’innovazione, nel percorso di mappatura e valutazione dell’ecosistema dell’innovazione previsto dal progetto Helix – Smart. Tale attività consentirà nel prossimo futuro di costruire una base conoscitiva comune tra Grecia e Italia e supportare politiche e azioni mirate per la crescita digitale e sostenibile delle PMI, degli enti pubblici, delle istituzioni accademiche e degli intermediari dell’innovazione.

Helix – Smart è un’iniziativa transfrontaliera che sostiene PMI e liberi professionisti in Italia e Grecia nel percorso di trasformazione digitale e crescita sostenibile, con un focus sui settori ICT, turismo ed economia blu. Il progetto promuove la creazione di un ecosistema produttivo innovativo, favorendo sinergie tra imprese, enti pubblici, università, centri di ricerca e intermediari dell’innovazione, puntando a rafforzare le competenze digitali e la competitività dei territori coinvolti.

Durante il Focus Group Meeting, i partecipanti hanno analizzato e discusso le bozze dei questionari rivolti a pubbliche amministrazioni e PMI, con l’obiettivo di verificarne chiarezza, pertinenza, completezza, sostenibilità e modalità di somministrazione. La sessione ha permesso di raccogliere osservazioni operative e proposte di miglioramento utili a rendere lo strumento più aderente alle esigenze reali degli stakeholder.

Particolare attenzione è stata dedicata alla comprensibilità delle domande, all’adeguatezza del linguaggio tecnico, alla coerenza delle scale di risposta, alla durata stimata di compilazione e alla fruibilità del questionario anche in vista della futura somministrazione tramite piattaforma digitale. Il confronto ha riguardato inoltre le principali dimensioni dell’ecosistema dell’innovazione: livelli di innovazione, collaborazioni e collegamenti tra attori, competenze e fabbisogni formativi, caratteristiche del sistema imprenditoriale e della ricerca, capacità di transizione digitale e struttura complessiva dell’ecosistema.

Il processo avviato con il focus group proseguirà con l’elaborazione dei feedback raccolti e con la finalizzazione della nuova versione dello strumento di valutazione, che sarà utilizzata nelle successive attività progettuali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera e promuovere un ecosistema Grecia–Italia più competitivo, integrato e orientato all’innovazione.

«Questo Focus Group Meeting ha rappresentato un momento di ascolto e partecipazione molto importante – dichiara Sonia Rubini, direttore di CNA Brindisi – Taranto -. Il coinvolgimento diretto degli stakeholder, come ad esempio la Camera di Commercio di Brindisi e il CETMA, consente di costruire strumenti più efficaci, concreti e vicini alle esigenze del territorio. Con Helix – Smart, CNA Brindisi – Taranto conferma il proprio impegno nel favorire connessioni tra imprese, pubblica amministrazione, mondo della ricerca e sistema dell’innovazione, accompagnando il tessuto produttivo locale verso percorsi di transizione digitale e sviluppo sostenibile».