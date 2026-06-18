Nella giornata del 05 giugno la Polizia di Stato e la Marina Militare hanno organizzato una giornata di formazione congiunta, a bordo della nave militare “San Giusto” presso il Comando Stazione navale di Brindisi.

Gli operatori della sezione Polizia Stradale di Brindisi hanno affrontato il tema della gestione della mobilità, con particolare riferimento alla sostenibilità dei percorsi casa-lavoro. Oltre alle principali norme del codice della strada sono state analizzate le principali cause dell’incidentalità stradale e gli effetti delle alterazioni delle condizioni psicofisiche sulla guida di veicoli con connesse responsabilità amministrative, civili e penali.

L’intervento è stato apprezzato dai militari imbarcati sulla nave, per la maggior parte residenti in altre regioni che raggiungono, muovendosi su strada, una volta sbarcati. Gli aspetti affrontati hanno, infatti, un notevole rilievo nella sicurezza sul lavoro che include anche il tragitto per raggiungere il luogo di imbarco dalle rispettive dimore.

Il progetto, giunto alla seconda edizione, rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra Polizia di Stato ed altre istituzioni statali, volto alla condivisione dello specifico know-how in un approccio sinergico.