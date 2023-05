Come ogni anno, il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni intende celebrare la Festa dei Lavoratori con un pomeriggio di informazione, preghiera e riflessione.

L’incontro, che sarà presieduto nella sua interezza da S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, vedrà la partecipazione della prof.ssa Sabrina Bonomi e delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth.

Si terrà il 4 maggio presso la Scaff System di Ostuni, dalle ore 16 alle ore 19.

“Le giovani donne conoscono un ulteriore peggioramento delle opportunità lavorative e sociali”.

Sensibile a questa sollecitazione contenuta nel Messaggio dei Vescovi per la Festa dei Lavoratori del 2023, il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni si appresta a vivere l’evento più importante dell’anno: la giornata dei lavoratori e del lavoro.

Il focus sarà posto proprio sulla condizione lavorativa femminile e verrà sviluppato in più momenti e modalità.

Varie le personalità che arricchiranno la giornata: S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, il quale presiederà l’incontro nella sua interezza e, in particolare, presiederà la Celebrazione Eucaristica. La prof.ssa Sabrina Bonomi – co-fondatrice della Scuola di Economia Civile (SEC), docente di “Economia e gestione delle imprese”, “Responsabilità sociale d’impresa” e “Produzione e gestione dei processi” – la quale relazionerà sul tema, veicolando il punto di vista inedito di questo nuovo modo di fare economia, mettendo al centro non il profitto bensì la persona.

I circle di lavoro saranno tenuti, invece, dalle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, il cui carisma si esplica proprio sui luoghi di lavoro, dove portano avanti la loro opera di evangelizzazione. Un approccio fresco e innovativo, che permette loro di raggiungere le realtà più disparate.

L’evento sarà ospitato nei locali della Scaff System di Ostuni, in Via Fratelli Lutrino snc e si terrà dalle ore 16 alle ore 19.

La partecipazione è gratuita ed eventuali adesioni dovranno pervenire entro il 2 maggio p.v. all’indirizzo diocesi.brindisi@progettopolicoro.it.