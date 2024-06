Venerdì 7 giugno, Palazzo Roma si prepara a ospitare un evento speciale che promette di unire cinema e cucina in un’esperienza unica.

In collaborazione con l’associazione “Batti un colpo”, prende vita “Filmangiando”, una serata che combina la proiezione del film “Il gusto delle cose” con una degustazione a tema, arricchita dallo showcooking dello chef Antonio Errico, celebre per il suo lavoro a La locanda di nonna Mena.

L’evento non è solo un’occasione per godersi un buon film e del cibo delizioso, ma anche un’opportunità per fare del bene. Parte del ricavato sarà infatti destinata all’acquisto di un defibrillatore, che verrà messo a disposizione di Palazzo Roma e dell’intera comunità ostunese.

I biglietti per la serata hanno un costo di 7,00€ per la sola proiezione del film e di 10,00€ per chi desidera partecipare anche alla degustazione con showcooking. La prenotazione è consigliata.

“Il gusto delle cose”, che sarà in programmazione anche sabato e domenica alle ore 20:00, è un film ambientato alla fine dell’800. Racconta la storia dell’impeccabile cuoca Eugénie, interpretata da una straordinaria Juliette Binoche, che lavora da oltre vent’anni per il famoso gastronomo Dodin, interpretato da Benoit Magimel. La loro collaborazione dà vita a piatti incredibili, capaci di stupire anche i palati più esigenti. Con il tempo, la loro passione per la cucina e l’ammirazione reciproca si trasformano in una relazione sentimentale. Tuttavia, Eugénie, legata alla sua indipendenza, ha sempre rifiutato di sposare Dodin, spingendo quest’ultimo a fare qualcosa di inusuale: cucinare per lei.

Per i più giovani e per gli appassionati della serie, Palazzo Roma proietterà anche “Me Contro Te – Operazione Spie” nel pomeriggio di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno, con spettacoli alle ore 17:00 e 18:30. Il film racconta di una grande minaccia all’equilibrio del pianeta: l’Alleanza dei Malvagi. Il terribile Signor S., insieme a Perfidia, Viperiana e Serpe, ha soggiogato il mondo, facendo credere a tutti che Luì e Sofì siano dei criminali. Non solo, l’Alleanza dei Malvagi ha convinto l’umanità che sono loro i veri eroi, gli unici capaci di salvare il mondo dalla presunta cattiveria dei Me Contro Te.

Palazzo Roma informa inoltre il suo pubblico che resterà chiuso per ferie dal 10 al 23 giugno. Tuttavia, tornerà a fine mese con molte novità e una nuova programmazione cinematografica per la stagione estiva.

L’evento “Filmangiando” rappresenta un’opportunità unica per vivere una serata speciale all’insegna del buon cinema e della gastronomia di qualità, contribuendo al contempo a una causa importante per la comunità. Non mancate!

