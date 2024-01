Prosegue il lavoro per il potenziamento della pubblica illuminazione sul territorio cittadino.

L’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi ha approvato un nuovo progetto per migliorare la visibilità della bretella che unisce via Villa Castelli con via Grottaglie e di via Luigi Andriani, Contrada Donna Laura e Contrada Monticello.

“Con questo progetto – commenta l’Assessora ai lavori pubblici Annalisa Toma – interverremo sulla sicurezza di alcune strade particolarmente trafficate negli orari serali che attualmente sono dotate di una illuminazione insufficiente. In questo caso ci concentriamo sulle contrade dove risiedono numerosi francavillesi e che sono già al centro di una serie di investimenti che passano dal rifacimento delle strade bianche alla vera e propria rigenerazione urbana di contrada Bax.”

Per la realizzazione dell’intervento, che è stato inserito nella variazione del piano triennale dei lavori pubblici approvata nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, sono stati stanziati 200 mila euro.

I lavori prevedono preliminarmente lo scavo e la posa in opera di cavi, pozzetti e relativi allacci. Saranno installati in totale 74 corpi illuminanti dotati di palo, 6 dei quali alimentati con fonti di energia rinnovabile.

“Il potenziamento della pubblica illuminazione – prosegue l’Assessora Toma – ha l’obiettivo primario di migliorare la percorribilità delle strade per garantire la sicurezza di tutti coloro che con qualsiasi mezzo le percorrono. Siamo consapevoli, inoltre, che una adeguata illuminazione ha anche la funzione di prevenire l’abbandono indiscriminato e criminale dei rifiuti.”

L’approvazione del progetto è arrivata a pochi mesi dal completamento dei lavori per il potenziamento della pubblica illuminazione in contrada Centorizzi, un’area abitualmente frequentata da gruppi di runners per le corse amatoriali e che rappresenta uno snodo strategico che congiunge il centro abitato con la Statale Brindisi – Taranto.

“Siamo consapevoli – conclude l’Assessora Annalisa Toma – che il fabbisogno di nuove luci non si esaurirà con questi lavori. Continueremo a pianificare ulteriori interventi sul territorio.”