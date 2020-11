Proseguono gli incontri della Confcommercio con i sindaci della provincia di Brindisi nell’ottica della individuazione di iniziative utili a fronteggiare la situazione di grave disagio che il settore del commercio sta vivendo negli ultimi tempi.

A San Vito dei Normanni la Presidente Anna Rita Montanaro ha incontro il sindaco Silvana Errico, gli assessori Giacomo Viva, Salvatore Carlucci e Alessandra Pannella ed il consigliere delegato all’imprenditoria giovanile Annarita Zito (era presente anche Teodoro Semeraro per i Giovani di Confcommercio).

Da parte dell’Amministrazione Comunale è emersa piena disponibilità a venire incontro alle esigenze degli operatori di settore attraverso un sostegno concreto alle imprese (con idee e progetti che saranno sviluppati nei prossimi giorni).

Ovviamente non mancano le iniziative a sostegno dei cittadini che vivono condizioni di fragilità economica. Prevista anche la distribuzione di buoni-spesa.

Il sindaco Errico ha anche confermato la piena adesione alla campagna di Confcommercio tendente a sensibilizzare i cittadini ad effettuare gli acquisti nei negozi di vicinato, così come sarà approfondita la possibilità di introdurre un servizio di consegna a domicilio non limitato ai soli generi alimentari.

L’Amministrazione Comunale, infine, farà installare luminarie natalizie nelle principali strade della città.

A Latiano, invece, l’incontro si è svolto alla presenza della Presidente di Confcommercio Anna Rita Montanaro, del direttore Angelo Colella, del delegato per Latiano Giovanni Pugliese, del sindaco Cosimo Maiorano e dell’assessore alle Attività Produttive Vito Quarato.

Anche in questo caso, la Confcommercio ha riscontrato ampia disponibilità – da parte dell’Amministrazione Comunale – a mettere in campo iniziative finalizzate a superare un momento così difficile per il settore-commercio e soprattutto a dar vita ad un confronto costante per individuare iniziative di sostegno agli imprenditori, a partire da forme concrete di detassazione comunale. Piena adesione anche alla campagna per incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato e per la consegna a domicilio. Gli amministratori latianesi hanno dichiarato, infine, che nei prossimi giorni saranno installate le luminarie natalizie.

L’attività della Confcommercio proseguirà nei prossimi giorni attraverso incontri con altri sindaci della provincia.