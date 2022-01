Giornata intensa di incontri a Bari per potenziare e strutturare ancora di più e meglio la Protezione Civile regionale e garantire così ai pugliesi maggiore sicurezza e interventi più rapidi e mirati, in caso di necessità.

Con il funzionario Francesco Vito Ronco abbiamo discusso a lungo dell’esigenza, per la nostra Protezione Civile, di munirsi di un Piano Regionale del quale, purtroppo, ancora non disponiamo.

Sarà quindi mia premura fare quanto nelle mie possibilità per strutturare un ufficio apposito che si dedichi esclusivamente alla redazione di questo Piano, che permetta in futuro di coordinare in maniera ancora più efficiente tutti gli interventi sul territorio pugliese, guadagnando minuti se non ore preziose per la tutela di tutti i cittadini.

Subito dopo ho incontrato, assieme al consigliere Filippo Caracciolo e al segretario regionale del Pd Marco Lacarra, il nuovo capo della Protezione Civile Nicola Lopane. Assieme abbiamo discusso dei problemi che assieme al dirigente dovremo affrontare nelle prossime settimane e mesi.

Di lavoro da fare ce ne è tanto. Ma con personalità competenti, appassionate e preparate come loro, potremo scrivere pagine importanti per il futuro della nostra Protezione Civile.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)