La Provincia di Brindisi, con Determinazione dirigenziale n.52 del 27/01/2021, ha approvato l’Avviso Pubblico per attivare la procedura per l’acquisizione delle candidature per la nomina di numero tre (3) componenti esterni all’Amministrazione, per il rinnovo e la costituzione del Nucleo di Valutazione (N.d.V.), scelti in maniera tale da garantire l’equilibrio di genere e la necessaria presenza, al suo interno, di conoscenze teorico-pratiche nelle materie di competenza del Nucleo.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 8), del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. Il/la componente dovrà avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese, supportata da idonea certificazione della conoscenza, o in sua sostituzione, di altra lingua straniera parlata in uno stato CE. Se di cittadinanza non italiana, dovrà, altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. Il/la componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze tecniche.

La nomina dei componenti spetta al Presidente della Provincia, Ing. Riccardo Rossi. Tale nomina è compiuta scegliendo, intuitu personae, tra quanti, in possesso dei predetti requisiti, abbiano partecipato alla relativa procedura di evidenza pubblica, presentando domanda nei termini La nomina ha durata biennale e può essere prorogata per altri due anni. E’ richiesta la laura in ingegneria o economia o giurisprudenza o lauree equipollenti. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso di adeguate competenze o capacità manageriali e relazionali di almeno sette anni, adeguatamente comprovate. I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, adeguatamente documentata, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero in possesso di un’esperienza giuridico – organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di autonomia e indipendenza.

Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, secondo il modello pubblicato sul sito della Provincia, allegato all’Avviso Pubblico, ed indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere inoltrate:

– ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.

Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in forma PDF. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla procedura i candidati le cui domande perverranno dopo il termine stabilito. Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 23 febbraio 2021.

Per tutte le altre informazioni relative all’Avviso, per i requisiti richiesti e per scaricare la domanda di partecipazione, si può consultare l’home page del sito www.provincia.brindisi.it.