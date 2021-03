Dopo la pubblicazione del disco in vinile dedicato alla memoria di Gaetano Quarta della Via del Blues, esce il DVD con le immagini che hanno dato origine al EP. Un nuovo gesto d’amore pieno di ricordi e musica nei confronti del compianto front man del gruppo pugliese scomparso nel gennaio 2020.

Il DVD viene pubblicato in edizione limitata in abbinamento ad ogni copia del vinile e regala emozioni multiple. Le immagini si aprono con il video ufficiale di “Brush All” della Via del Blues, brano cantato in dialetto barese, premiato nel 2020 dalla Commissione Cultura del Comune di Bari. La rappresentazione visiva girata da Antonio Vacca ci porta al Teatro Abeliano di Bari in occasione del 50° anniversario del gruppo, con il saluto di Marco Greco, presentatore della serata, a Gaetano Quarta.

Seguono dei brani inediti dal sapore down home blues cantati dal compianto vocalist della Via del Blues, dove suona una originale chitarrina auto costruita sfruttando una scatola di sigari. Il DVD si chiude con un breve stralcio dall’ intervista registrata durante uno degli appuntamenti radiofonici di Radiazioni Live su Ciccio Riccio.

Il DVD è un documentario visivo ben curato, per inguaribili romantici dediti al bene prezioso dell’amicizia, realizzato con l’intento di ricordare e vivere alcuni momenti importanti ed intimi della vita artistica del cantante barese.

Gaetano Quarta, personaggio speciale, umile e ricco di stoffa artigianale, la sua arte è racchiusa in queste belle immagini. Storie venate di blues, sventolate di chitarra, radici e frammenti musicali che scaldano il cuore e restano indelebili nella memoria degli amici più cari.

MARCO GRECO