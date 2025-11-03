Il Comune di Ostuni ha pubblicato l’avviso pubblico “L’Ulivo che rinasce”, un progetto dedicato alla riqualificazione agronomica e al recupero del paesaggio rurale attraverso la rigenerazione olivicola del territorio comunale, realizzato in collaborazione con Coldiretti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la messa a dimora di nuove piante di olivo resistenti alla Xylella (Leccino, Lecciana, Leccio del Corno e FS17 “Favolosa”), per restituire vitalità ai terreni colpiti e favorire la salvaguardia ambientale e produttiva del territorio.

Possono partecipare i proprietari o conduttori di terreni agricoli non professionali ricadenti nel territorio comunale, presentando richiesta per l’assegnazione gratuita di un numero di piante compreso tra 20 e 200. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 2 dicembre 2025, tramite consegna a mano presso il protocollo comunale o all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

L’Amministrazione comunale fornirà assistenza tecnica per la realizzazione degli impianti e valuterà le domande in base a criteri oggettivi, con precedenza ai beneficiari under 40.

Avviso completo e modulo di domanda sul sito istituzionale del Comune di Ostuni: https://www.comune.ostuni.br.it/novita/avviso-pubblico-lulivo-che-rinasce-assegnazione-gratuita-di-piante-di-olivo-resistenti-alla-xylella/