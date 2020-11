E’ stato pubblicato il nuovo avviso pubblico che consentirà a 15 nuclei familiari in situazione di difficoltà temporanea, residenti nel nostro comune di usufruire dei servizi del Market Solidale per sei mesi.

Il market solidale è gestito a Cisternino dall’aps Ideando, in collaborazione con la Fratres e con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al programma on-line, accedendo al sito: www.equoenonsolo.it o rivolgendosi al Laboratorio Urbano Jan-net.

Per chi ancora non lo conoscesse, il Market Solidale oltre ad essere luogo dove fare gratuitamente la spesa, è un luogo di socialità e di informazione che vuole sperimentare anche nella nostra comunità un modello innovativo di fare solidarietà, che mira a salvaguardare la dignità delle persone, libere di scegliere i prodotti in base alle proprie esigenze, in un contesto che non trascura l’importanza di essere accogliente, curato e organizzato come un vero market.

Per ulteriori info:

Laboratorio Urbano “Jan – Net” Via XXIV Maggio, 6 – Cisternino (BR) – Cell. 340 364 8955, mail apsideando@gmail.com – Facebook: Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete.

APS IDEANDO