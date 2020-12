Vincenzo Assante vanta una storia musicale intensa: Blackboard Jungle, Soldato Timido e Congiurati sono i principali progetti che raccontano la vita artistica di uno dei maggiori protagonisti della scena musicale brindisina.

Il cantante e chitarrista ha trovato nei suoi archivi un inedito dei Blackboard Jungle, scritto e cantato nel 1994, con la partecipazione di Marco Vierucci alla chitarra.

Si tratta di un brano acustico dal titolo “Manesciti” (brigati), i cui versi sono cantati in vernacolo.

Un testo attualissimo, intenso, poetico, che vuole essere un incitamento nei confronti della propria amata città per destarsi dalla sua condizione di eterno torpore.

In “Manesciti”, Vincenzo Assante ha saputo trasformare in una nuova opportunità, un’esperienza inedita.

Un brano spogliato dalla spinta elettrica e che evoca un ritorno a casa sospeso dalle limitazioni agli spostamenti imposte dal lockdown.

“Manesciti” è arricchito da un video bellissimo che attraverso il drone mostra delle immagini mozzafiato della città di Brindisi.

“Manesciti” dei Blackboard Jungle è un rispettoso omaggio alla città di Virgilio, non una cartolina, e permette di fruire di emozioni e sentimenti che tutti dovremmo essere in grado di conservare per amare e migliorare il posto in cui viviamo. E’ questo il nostro augurio alla città di Brindisi per il 2021.



MARCO GRECO