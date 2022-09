Continua l’iter del PUG – Piano Urbanistico Generale. Il programma partecipativo e concertativo con la città, iniziato lo scorso 15 febbraio con la presentazione del portale voluto dall’amministrazione, sta per volgere al termine. Il prossimo 15 settembre, a sette mesi dal suo inizio, scadranno i termini prefissati dallo «Studio Associato Fuzio» (Rtp progettista incaricato per la redazione del Pug), per la presentazione delle osservazioni da parte dei tecnici e dei cittadini.

Ufficio Stampa

Città di Fasano