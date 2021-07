Nuovo appuntamento con il Puglia Book Brindisi, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Brindisi in collaborazione con l’associazione Puglia Book Ets. Domani, giovedì 22 luglio, alle ore 21.00, presso il Giardino dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi (adiacente Piazza Duomo), si terrà la presentazione del libro “Il venditore di rose”, edito da Einaudi, dello scrittore Dario Sardelli.

È la notte di San Valentino quando in un parco della periferia capitolina viene scoperto il cadavere martoriato di un venditore di rose bengalese. Qualcuno ha infierito su di lui con un’arma affilata. Cosa si prova a essere pugnalati? A Piersanti Spina la domanda viene in mente quasi subito. E non è strano, perché, se fosse accaduto a lui, non se ne sarebbe nemmeno accorto, a causa di un’insensibilità congenita che gli impedisce di percepire il dolore. Roba che di tanto in tanto lo fa sembrare un superuomo, e spesso lo mette nei guai. Perfino la sua squadra, gente bizzarra a essere sinceri, pare indecisa fra il timore e l’ammirazione nei suoi confronti. Ma quello che molti credono un dono per Piersanti è un incubo: è sempre «sotto anestesia» e, ironia della sorte, ha una compagna anestesista. Lui, però, ha imparato a convivere con il suo problema, e come investigatore ha talento. Non è il tipo che si spaventa per le minacce, da qualunque parte arrivino, in piú sa muoversi tra le ombre di una borgata, fra le piú romane di Roma, dove ciò che pare impossibile diventa probabile. Anche chi ha ucciso il venditore di rose avrà modo di rendersene conto.

Il prossimo appuntamento con il Puglia Book Brindisi è per venerdì 23 luglio con Antonella Boralevi che presenta il suo ultimo romanzo “Tutto il sole che c’è” edito da La nave di Teseo.

Brindisi 21 luglio 2021

