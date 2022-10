Tenute Lu Spada con i suoi vini ha ricevuto la menzione speciale da Puglia Food Awards, la piattaforma patrocinata dalla Regione Puglia e dal MIPAAF e nata per riconoscere e valorizzare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare regionale.

Sono state oltre 180 le aziende che hanno partecipato, gran parte di queste di nuova costituzione e/o gestite da giovani pugliesi che hanno deciso di investire nel proprio territorio portando innovazione e modernità al settore enogastronomico.

Tenute Lu Spada ha conquistato il “bollino” che la certifica come azienda vitivinicola di eccellenza per il suo rapporto con il territorio e per l’impegno per la sostenibilità dei propri prodotti. “Anche questo riconoscimento- afferma l’amministratore unico Carmine Dipietrangelo- premia il lavoro, la passione e la dedizione che da qualche anno caratterizza la produzione vitivinicola dell’azienda”. In pochi anni abbiamo recuperato strutture e terreni rendendoli produttivi ed attrattivi facendole diventare un punto di riferimento enoturistico per la città di Brindisi e non solo. I nostri vini biologici nascono come un piccolo contributo alla sostenibilità e alla valorizzazione della campagna brindisina e del suo paesaggio.

Il vino è frutto della terra, della natura e dell’uomo, il nostro lavoro e il nostro impegno è quello di mantenere sempre salda questa relazione garantendone il giusto equilibrio.”

Le aziende pugliesi che hanno avuto questo riconoscimento, attraverso Puglia Food Awards, entreranno in contatto con Buyers italiani ed esteri e nel canale horeca sempre più sensibile alle piccole produzioni di eccellenze che hanno fatto delle sostenibilità ambientale sociale ed economica il loro punto di forza.