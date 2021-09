Questa mattina, i ragazzi delle classi IV e V (primaria) e I (secondaria) di Sant’Elia sono stati i protagonisti della bellissima iniziativa di “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente e Comune di Brindisi, in collaborazione con l’I.C. Sant’Elia-Commenda, la Cooperativa Legami di Comunità, la Croce Rossa ed Ecotecnica.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i nostri concittadini più piccoli ad avere cura del nostro territorio e a cercare di renderlo migliore.

Quest’anno si è scelto di svolgere la manifestazione a Parco Buscicchio con lo scopo di accendere i fari sulla meritoria attività della cooperativa Legami di Comunità e più in generale delle cooperative di comunità a cui la stessa Curia Arcivescovile di Brindisi sta dedicando il suo fattivo impegno, tanto da programmare la costituzione di una “Fondazione di Comunità. In tale contesto, è stata significativa la partecipazione alla manifestazione odierna di Don Mimmo e Don Vito della Basilica Cattedrale.

I ragazzi hanno presentato i disegni realizzati per l’occasione e, dopo aver indossato l’apposito kit (cappellino, pettorina, guanti gommati) si sono impegnati a ripulire gli spazi pubblici ed hanno imparato a differenziare i rifiuti raccolti.

Un grosso grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella, utile ed educativa iniziativa: Dirigente Scolastica, Corpo insegnanti, BMS, Ecotecnica, Croce Rossa, il personale della Cooperativa Legami di Comunità.

A margine della manifestazione, assieme a Michele Pignatelli e Giulio Gazzaneo, ho incontrato i vertici di Legambiente: Stefano Ciafani, Presidente Nazionale, Ruggero Ronzulli, Presidente Regionale, Daniela Salzedo, Direttrice Regionale, e Doretto Marinazzo, delegato del Circolo di Brindisi,

E’ stata l’occasione per divulgare le attività di Parco Buscicchio e per fare il punto sul progetto “Ente Parco”, ma anche per manifestare l’esigenza di una stretta collaborazione che, al fine di utilizzare i fondi del PNRR, possa prevedere anche una progettazione comune per la valorizzazione delle nostre aree verdi, in primis, per l’apprezzatissimo Parco delle Saline di Punta della Contessa.

Post Oreste Pinto

Assessore allo Sport e Verde Pubblico Comune di Brindisi