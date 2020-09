A causa di disguidi concernenti l’accesso all’isola di Sant’Andrea l’iniziativa Puliamo il Mondo è rinviata di una settimana. Si ringraziano l’amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto per il supporto assicurato e confermato e le associazioni che saranno una presenza essenziale per la riuscita anche in occasione del nuovo appuntamento.

Come già comunicato Puliamo il Mondo è non soltanto un momento di sensibilizzazione e di partecipazione per quel che riguarda la tutela ambientale del territorio, ma è anche un momento per rilanciare l’azione intrapresa dal raggruppamento di associazioni di Amare Forte a Mare per la costruzione partecipata per il progetto di riqualificazione dell’intera Isola di Sant’Andrea e del Castello Alfonsino che è patrimonio e valore identitario dell’intera comunità.

Il Circolo “Tonino Di Giulio” Legambiente Brindisi