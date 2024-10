Aperta la prevendita attraverso il circuito Vivaticket. Sfida-chiave per gli azzurri nella corsa agli Europei. Prima volta assoluta di una Squadra Nazionale a Fasano. Il Vice Presidente federale Flavio Bientinesi: “Sicuri di avere trovato la sede giusta”

Poco più di due settimane, 23 giorni, prima del fischio d’inizio. Si è svolta questa mattina (venerdì), nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, la conferenza stampa di presentazione della gara Italia – Serbia. Il match, valido per il Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026, si disputerà il 10 novembre (ore 18:00) proprio al Palasport di Fasano: sarà la prima volta dell’Italia dell’handball e in generale di una Nazionale, di qualunque sport, nella città pugliese.

In rappresentanza della FIGH è intervenuto il Vice Presidente Flavio Bientinesi: “Come Federazione siamo convinti di avere scelto la sede più idonea per questa partita che riteniamo molto importante. L’Italia della pallamano sta vivendo un momento importante: vogliamo arrivare al meglio ai Campionati Mondiali, ma nel contempo vogliamo cercare di essere stabilmente nei grandi eventi internazionali. Per questo, le gare contro Spagna e soprattutto Serbia, valide per le qualificazioni europee, sono molto importanti. A Fasano ci accoglieranno un palasport nuovo e sicuramente una grande atmosfera in termini di pubblico. Da pugliese è un motivo di grande orgoglio tornare in questa regione. C’è tanto entusiasmo e ci sono le premesse per cercare un grande risultato”.

“Ci apprestiamo a vivere un appuntamento che definirei storico per il territorio e per Fasano”, ha detto Angelo Dicarolo, Presidente della LIPaM (Lega Italiana Pallamano Maschile) e dirigente a cui sono legati i successi della Junior Fasano. “Come ricordato in conferenza, è la prima volta che una Nazionale disputa qui una partita ufficiale. Un evento storico, dunque, ma nel contempo di grande rilevanza per il movimento e per la pallamano, nel percorso che potrà condurci agli Europei. Ringrazio tutte le componenti che si stanno adoperando per la buona riuscita dell’evento: la Federazione, la Regione Puglia, il CONI, il Comune di Fasano, la società della Junior Fasano. L’intento è quello di fare sì che la Nazionale possa trovarsi al meglio e nelle condizioni ideali per offrire una grande prestazione. Sono convinto che il popolo della pallamano, fasanese e pugliese, risponderà ‘presente’ per creare un’atmosfera in grado di spingere la nostra Nazionale”.

Ad aprire la presentazione, il saluto del Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, che ha rimarcato l’importanza dell’evento in una città legata alla pallamano da una forte tradizione – 44 anni di attività – e che dalla scorsa stagione ha nella propria casa la struttura che accoglierà ora gli azzurri. “Siamo molto felici di ospitare la Nazionale italiana di pallamano. È la prima volta che la nostra città ospita una Nazionale – dice il Sindaco Zaccaria – e questo è il frutto di un grandissimo lavoro svolto in questi anni sull’impiantistica sportiva che ci ha dato la possibilità tra le altre cose, di inaugurare il nostro Palazzetto dello Sport, ragione per la quale la Nazionale arriva a Fasano per una ragione così importante, la qualificazione agli Europei, per merito del palazzetto ma anche per merito della Junior Fasano che è riuscito in 40 anni di storia a vincere cinque Scudetti ed a realizzare un movimento sportivo che è diventato un punto di riferimento sia dal punto di vista agonistico che dirigenziale per l’Italia intera, e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Siamo a lavoro perché questa manifestazione riesca perfettamente e per questa opportunità voglio ringraziare la Federazione e tutti gli appassionati che ci seguiranno in questo importantissimo evento”.

Nel corso della presentazione sono intervenuti inoltre il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e Alberto D’Alessandro per l’Ufficio Sport della Regione Puglia.

APERTA LA PREVENDITA. In concomitanza con la conferenza stampa di questa mattina, è attiva da questa mattina – venerdì – la prevendita attraverso il circuito Vivaticket. Le fasce di prezzo e le riduzioni previste sono le seguenti:

Intero: € 10,00

Ingresso libero: riservato alla categoria under 14

L’acquisto è possibile online oppure attraverso i punti vendita convenzionati. Sarà inoltre possibile assicurarsi l’ingresso direttamente al Palasport di Fasano nel giorno della gara.