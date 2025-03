Con Delibera n.52 del 21/02/2025, su proposta dell’Assessore Cozzolino, all’unanimità dei componenti, tutti presenti, la Giunta del Comune di Brindisi approva “avviso pubblico e relativa documentazione per l’affidamento in concessione di aree facenti parte del compendio “Cala Materdomini-Bocche di Puglia” per la gestione di strutture per servizi di ristorazione ed intrattenimento”.

In particolare, con questo atto, la Giunta approva: la base d’asta, lo schema dell’Avviso e la relativa modulistica.

Nulla di strano, penserete voi, se non per il fatto che a norma del TUEL gli atti di gestione (leggasi procedure di gare, bandi, schemi di contratto e relativi allegati) sono di competenza dirigenziale e, pertanto, andrebbero approvati con determinazioni a valle, se mai, di un atto di indirizzo politico della Giunta comunale.

Nel caso specifico, Sindaco e Assessori tutti, si sarebbero dovuti limitare ad esprimere la volontà dell’Amministrazione di procedere con un nuovo bando per l’affidamento più tosto che, al contrario e per assurdo, decidere di voler gestire “in house” la struttura.

Se proprio si voleva essere più precisi nella delibera di Giunta si sarebbero potuti fissare limiti temporali della concessione o eventuali ulteriori garanzie oltre a quelle previste per Legge, ma non certo approvare lo schema di avviso con tanto di punteggi e relativa modulistica.

Questo eccesso di zelo da parte della Giunta che, evidentemente, ci teneva a far proprio questo atto, rischia seriamente di compromettere l’intera procedura in quanto viziata da un vizio di legittimità dal punto di vista amministrativo ma, soprattutto, fa sorgere qualche dubbio sulle motivazioni per cui, una chiara competenza gestionale, viene sottratta al Dirigente di turno ed avocata all’organo politico.

Mi chiedo quale fosse la necessità di definire alcuni parametri e/o punteggi.

Per fugare ogni dubbio, a garanzia della piena legittimità e legalità del procedimento, sarebbe il caso di ritirare l’attuale avviso e farlo approvare con determina da un Dirigente tecnico/contabile competente.

Potrebbe anche essere che venga ri-approvato uguale… ma così saremmo tutti più tranquilli.

Roberto Quarta

Consigliere comunale Città di Brindisi