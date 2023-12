Prima dei simboli vengono gli uomini! Per questo motivo, sento dal più profondo del cuore, di dover ringraziare Mauro D’Attis, Roberto Fusco, Riccardo Rossi, Lino Luperti, Michelangelo Greco, Pierpaolo Strippoli, Claudio Niccoli, Francesco Cannalire, Cosimo Elmo, Rino Galluzzo, Diego Rachiero per la loro vicinanza al sottoscritto e a tutti i componenti del Circolo Atreju per il vile gesto subito.

Non semplici comunicati istituzionali ma parole di stima e di rispetto che rafforzano tutti noi nel continuare a praticare una sana e buona politica al servizio dei cittadini.

Il silenzio di “altri” di fronte all’ennesimo atto delinquenziale subito, conferma ancora una volta la pochezza di tali individui che pur di fronte a tali episodi non rinunciano al tentativo di oscurarci.

Siamo dalla parte giusta!

Il calore di tantissimi cittadini ricevuto è lo stimolo giusto per tutti noi componenti di Atreju a continuare a lottare per loro tutti!

IN VITA VERITAS

Grazie Brindisi.

Roberto Quarta

Consigliere comunale Fratelli d’Italia