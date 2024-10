La città di Brindisi si trova attualmente di fronte a un’emergenza legata alla scarsa manutenzione in diverse aree urbane.

Nonostante le limitate risorse economiche a disposizione, è fondamentale che le questioni riguardanti anche i piccoli interventi siano portate all’attenzione dell’amministrazione comunale per garantire un ambiente urbano accogliente e sicuro per i suoi cittadini.

Da quando l’attuale assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo, ha assunto il ruolo, si è instaurata una collaborazione totale e costruttiva per affrontare le sfide legate alla manutenzione del territorio. Tuttavia, numerose segnalazioni da parte dei cittadini mi hanno evidenziato lo stato indecoroso delle panchine in legno sparse per la città, le quali necessitano urgentemente di interventi di ripristino.

Tra le aree più colpite si possono citare le panchine situate in Piazza Vittoria, Piazzetta della Zecca e Piazza Cairoli, senza dimenticare quelle presenti nel resto del territorio cittadino.

Pertanto ho chiesto all’ Ass.re di adottare misure tempestive per ripristinare e mantenere in buono stato le panchine della città, al fine di garantire un ambiente urbano piacevole e accogliente non solo per tutti i suoi abitanti ma anche per i numerosi turisti che visitano la nostra stupenda città .

Roberto Quarta

Consigliere comuna