Si è concluso con risultati significativi il servizio straordinario di controllo del territorio messo in atto nel quartiere San Lorenzo dalla Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana. L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità e al mantenimento dell’ordine pubblico, ha portato all’arresto di un 42enne e alla denuncia di altri due individui per reati legati a spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e munizioni.

Nel corso dei controlli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza di reato per spaccio di eroina. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di materiali per il confezionamento della droga e di una consistente somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In un’altra operazione collegata, è stato denunciato un giovane di 18 anni per detenzione abusiva di armi. Il ragazzo, fermato alla guida della sua autovettura, portava con sé una mazza chiodata di fabbricazione artigianale. Oltre alla denuncia per il possesso dell’arma, il giovane è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti, avendo con sé una modica quantità di marijuana per uso personale.

Infine, un 35enne è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni, poiché trovato in possesso di quattro cartucce calibro 12. Anche in questo caso, durante la perquisizione è stata rinvenuta una piccola quantità di cocaina, il cui possesso è stato segnalato alle autorità competenti.

Le sostanze stupefacenti sequestrate durante l’operazione sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre i responsabili dovranno rispondere delle accuse mosse nei loro confronti.

I servizi straordinari di controllo del territorio, come dichiarato dai Carabinieri, continueranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza ai residenti del quartiere San Lorenzo e aumentare la percezione di sicurezza tra la popolazione. L’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e il degrado urbano si conferma così costante e determinato.