Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di accurate indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro minori. Tre di loro sono ritenuti responsabili del reato di spendita di monete false, mentre un quarto è accusato del furto di un ciclomotore.

Nello specifico, a metà dello scorso mese di febbraio, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso un’attività commerciale del posto, dopo la segnalazione del titolare che aveva ricevuto diverse banconote da 20 euro presumibilmente contraffatte. Gli accertamenti immediati e i successivi approfondimenti investigativi coordinati dalla Procura dei Minori, che hanno incluso verifiche tecniche da parte della Banca d’Italia, hanno permesso di identificare i tre autori dell’illecito, nati nel 2008 e nel 2010. Agli indagati è stato quindi notificato il provvedimento giudiziario.

Un secondo filone d’indagine, scaturito da un precedente intervento della Squadra Volante per il furto di un ciclomotore avvenuto a Mesagne nell’ottobre 2025, ha portato all’identificazione del presunto autore: un minore del posto nato nel 2009. Anche a quest’ultimo, al termine degli accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria minorile, è stato notificato il medesimo avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Oltre all’azione di repressione, continua incessantemente per la Questura di Brindisi l’attività di prevenzione, con incontri formativi con i più giovani, per contrastare il fenomeno della devianza minorile.