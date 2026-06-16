Dalla prossima settimana sarà disponibile in libreria “Quella 127 gialla. Viaggio attraverso gli oltre 40 anni del rugby brindisino”, il volume firmato da Mario Spalluto ed edito da Edizioni Brundisium.net.

Il libro rappresenta un autentico spaccato della storia sportiva e sociale della città, raccontato da chi ha fondato, vissuto e sostenuto il movimento del rugby locale fin dai primi passi, negli anni Ottanta.

L’opera sarà presentata ufficialmente sabato 20 giugno 2026, alle ore 17.30, presso il Parco Buscicchio di Brindisi, nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza alla presenza dell’autore. L’ingresso sarà libero.

Particolarmente significativa la finalità dell’iniziativa, che rafforza il legame tra la memoria del rugby brindisino e il suo futuro: il ricavato della vendita del volume sarà infatti destinato a sostenere l’Appia Rugby Brindisi, società che nella prossima stagione disputerà il campionato nazionale di Serie B.

La metafora della «127 gialla»

Il titolo, fortemente evocativo, prende il nome dall’auto dell’autore, una Fiat 127 gialla diventata nel tempo il simbolo dello spirito di adattamento e della condivisione che caratterizzano la palla ovale. Come ricorda con emozione la figlia dell’autore, Chiara Spalluto, nella prefazione del volume:

«È stata fuoristrada quando le strade non lo erano, minivan quando non si poteva lasciare a terra nessuno e trattorino quando si caricavano pali, borsoni e sogni. Era piccola, sì, ma dentro c’era sempre spazio per tutto».

Il libro racconta come il rugby a Brindisi abbia rappresentato molto più di una disciplina sportiva, diventando una scuola di vita fondata sul sacrificio, sulla lealtà e su amicizie capaci di durare nel tempo.

Dalle origini alla “Nafta”: i protagonisti e le sfide

Nelle sue pagine, Mario Spalluto ricostruisce le tappe fondamentali del movimento brindisino: dal pionierismo del decennio 1984-1994, con l’A.S. Brindisi Rugby e il G.S. Brindisi Rugby Club, fino alla rinascita dei primi anni Duemila con la stagione dell’A.S. Nafta Brindisi Rugby, nata dalla determinazione di figure storiche come Alfredo Malcarne e Giovanni Antelmi, per arrivare alle realtà attuali.

Il testo affronta anche una delle questioni più delicate per lo sport cittadino: quella degli impianti. Nel volume vengono ripercorse vicende poco conosciute, tra cui la mancata assegnazione nel 1988 di un importante finanziamento federale a fondo perduto destinato alla realizzazione di un campo da rugby, occasione che sfumò lasciando conseguenze percepibili ancora oggi.

Aneddoti, spogliatoio e memoria storica

Non mancano l’ironia e i racconti legati alla vita di squadra, come il celebre aneddoto del “secchio dei miracoli”: un secchio d’acqua gelida e una spugna a bordo campo che riuscivano a rimettere in piedi in pochi istanti qualunque giocatore acciaccato pur di evitare quel trattamento.

Il racconto è arricchito da fotografie storiche, ritagli di giornale e documenti d’epoca che trasformano il volume in un prezioso patrimonio di memoria collettiva per la città di Brindisi.

Il libro è stato impaginato e stampato interamente a Brindisi dalla tipografia Minigraf, a conferma del forte radicamento territoriale del progetto editoriale.

SCHEDA DEL LIBRO

Titolo: Quella 127 gialla. Viaggio attraverso gli oltre 40 anni del rugby brindisino

Autore: Mario Spalluto

Editore: Edizioni Brundisium.net (2026)

Stampa: Tipografia Minigraf, Brindisi

Genere: Sport, storia locale, memoir

Presentazione pubblica: Sabato 20 giugno 2026, ore 17.30 – Parco Buscicchio, Brindisi

Finalità: Il ricavato del volume sarà destinato a sostenere l’Appia Rugby Brindisi nel campionato nazionale di Serie B.