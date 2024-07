L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti e del programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere”, è lieta di presentare un nuovo appuntamento culturale in collaborazione con l’Archivio Storico Benedetto Petrone APS: “LA RADIO… DA 100 ANNI INSIEME”.

L’evento si terrà venerdì 19 luglio alle ore 19:00 presso l’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere situata in Via Giovanni Tarantini 35 (1° piano dell’Ex Convento delle Scuole Pie).

In questa occasione speciale, rivivremo insieme le atmosfere e le storie che la radio ha trasmesso sin dal lontano 1924. La serata sarà animata dalle narrazioni avvincenti di Franco Libardo, Mina Pisani, Rosa Mangiatordi e Maurizio Saponaro, che ci guideranno attraverso un secolo di trasmissioni radiofoniche, raccontando aneddoti, curiosità e momenti indimenticabili.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, ci sarà un’esposizione tematica curata dall’Archivio Storico Benedetto Petrone APS, che offrirà una panoramica visiva sull’evoluzione della radio e il suo impatto sulla società.

Non mancate a questo affascinante viaggio nel tempo, per scoprire come la radio ha accompagnato generazioni di ascoltatori, diventando un elemento fondamentale della nostra cultura e del nostro quotidiano.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie