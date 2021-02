Si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì 24 febbraio 2021, in provincia di Brindisi, sul tema “randagismo” e sulla ricerca di iniziative comuni da parte delle Amministrazioni del territorio sul medesimo problema.

L’incontro è stato voluto dallo stesso consigliere Salonna, alla presenza, anche, della consigliera provinciale Fanigliulo.

“All’incontro, dove hanno partecipato quasi tutte le Amministrazioni della provincia, si sono affrontati vari temi, come la necessità di avere una anagrafe canina aggiornata, effettuare le sterilizzazioni, evitare di affollare i canili rifugio, ma il problema maggiormente sentito è quello della mancanza dei canili sanitari che impedisce la possibilità di sterilizzare i cani randagi.

In conclusione si è deciso di confrontarsi con la Asl, nella convinzione di trovare delle soluzioni condivise e nello stesso tempo di rapportarsi con la Regione, per avere sostegno in questa difficile sfida”.

Michele Salonna