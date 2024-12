“Di crepe e di luce – So long Leonard” è il titolo dello spettacolo in programma presso Movimenti Laboratorio Urbano (via Felice Carena, quartiere Sant’Elia, Brindisi) venerdì 13 dicembre alle ore 21.

Una galleria illuminata di poesie, versi e scritti di Leonard Cohen poeta; un viaggio in voce attraverso la sua opera di scrittore troppo spesso sottovalutata. Un reading dedicato all’immenso poeta cantautore.

Giorgio Consoli, attore, autore e cantante e il musicista cantautore Simone Costa portano in scena l’universo molteplice e straordinario tra misticismo, carnalità e ironia struggente nei confronti dell’umanità, del grandissimo poeta e cantautore canadese Leonard Cohen. Attraverso i suoi scritti e le sue note emerge un ritratto a tratti doloroso e spietato, ma dalle vette poetiche altissime.

Uno spettacolo intimo in cui i versi e le note di Leonard Cohen si fanno cornice e scenografia sonora, creando mondi e apparizioni uniche.

Lo spettacolo è riservato ai soci Arci. Per info: 3294059541.

Giorgio Consoli è un attore, musicista, autore, acting coach e performer professionista pugliese. Nato a Taranto nel 1980, alterna la sua attività di attore e formatore professionista a quella di musicista con il gruppo musicale Leitmotiv (@leitmotivbanda), di cui è cofondatore, attivo dal 2001. Con la band Leitmotiv ha alle spalle quattro album distribuiti in tutta Italia, centinaia di concerti e diversi premi e partecipazioni. Diplomatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2005 con annesso Masterclass ha lavorato con

molti maestri della scena Italiana ed Internazionale quali Luca Ronconi , Lev Dodin, Anatolj Vassiliev, Federico Tiezzi, Romeo Castellucci, Milo Rau in diverse produzioni sceniche. Ha altresì diverse esperienze in campo cinematografico e televisivo ed è stato negli anni diretto da professionisti quali Guido Chiesa, Marcus Stokes, Nico Cirasola , Gianni Lepre, Andrea Porporati, Alessandro Pondi, Milo Rau, Adelmo Togliani, Alessandro Zizzo. Ha fondato assieme ad alcuni suoi colleghi l’Associazione Culturale Pelagonia, di cui è presidente, attiva per anni in organizzazione e produzione di eventi e spettacoli professionali in tutto il territorio pugliese. Collabora attualmente in pianta stabile col Teatro delle Forche di Massafra (TA) e fa parte del collettivo Clessidra Teatro. Ha ricevuto nel 2017 il premio Roma Europa Film Awards Festival

come Best Actor. Oltre ai Leitmotiv, è voce nel progetto musicale NINOTCHKA dell’amico e polistrumentista Mimmo Pesare. Coralli cotti a colazione è il suo primo progetto con la preziosa collaborazione di Simone Solidoro e Francesco Gaudio per DIGA RECORDS.