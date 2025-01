Lunedì 27 gennaio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità i progetti e le varianti urbanistiche indispensabili per la realizzazione dei parcheggi a servizio dello stadio e del palazzetto dello sport.

“Il voto all’unanimità del Consiglio Comunale – commenta l’Assessore al ramo Domenico Attanasi – ci consente di avviare l’acquisizione dei terreni su cui sorgeranno le due aree parcheggio. La loro collocazione a ridosso del centro cittadino potrà accelerare il processo di intermodalità dal mezzo privato a quello pubblico, alleggerendo il traffico urbano. Si tratta di un passo necessario per decongestionare il centro e attuare le innovazioni presenti nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).”

Le due delibere, oltre a ribadire la pubblica utilità delle opere, prevedono le varianti al vigente piano di fabbricazione e la definitiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, atto che autorizza l’Ufficio Urbanistica ad avviare le procedure necessarie per acquisire i terreni.

Il parcheggio più grande, che potrà accogliere 472 auto e 96 motocicli, sarà realizzato in un’area strategica a pochi passi dall’ospedale e dallo stadio con accesso da via Madonna della Grazie. L’altra area per la sosta vedrà la luce a ridosso del palazzetto con accesso da via Argentina e potrà accogliere 220 veicoli.

“A pochi giorni dalla visita del Presidente del Coni Malagò – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo definito le procedure urbanistiche necessarie per la realizzazione dei parcheggi. Ci prepariamo a vivere una stagione di grandi novità che non riguardano solo lo sport, ma lo sviluppo della Città.”

La realizzazione delle due aree di sosta rientra tra le opere finanziate con 6,5 milioni di euro dal Governo nazionale per il tramite della struttura commissariale presieduta da Massimo Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Comune di Francavilla Fontana